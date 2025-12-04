В Петербурге стали чаще выявлять случаи злокачественных новообразований на ранних стадиях

В 2019 году в ходе диспансеризации было выявлено 2724 новых случая злокачественных новообразований, в то время как в 2025 году этот показатель увеличился до 3735.

В Петербурге наблюдается значительное увеличение выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях. По словам председателя городского Комитета по здравоохранению Андрея Сараны, доля онкологических заболеваний, обнаруженных на первой стадии, приблизилась к 60%.

В ходе заседания правительства Петербурга было отмечено, что в 2019 году в ходе диспансеризации было выявлено 2724 новых случая злокачественных новообразований, в то время как в 2025 году этот показатель увеличился до 3735.

Кроме того, в городе повысилась доступность высокотехнологичных методов исследования. Количество амбулаторных исследований РКТ и МРТ в период с 2022 по 2025 годы значительно возросло: с 272 056 до 405 918 для РКТ и с 154 996 до 180 968 для МРТ. В планах на текущий год – провести 440 119 амбулаторных исследований РКТ и 188 635 исследований МРТ, что подтверждает стремление города к улучшению диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ранее мы сообщили о том, что тосненские врачи провели две операции по удалению редких миом.

Фото: Piter.TV