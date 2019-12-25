Петербургская компания разработала тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса

В проект инвестировали 12 млн рублей.

В Петербурге компания разработала тест-систему для секвенирования полного генома COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тест-система разработана компанией Parseq Lab совместно с ФГБУ "НИИ гриппа им А.А. Смородинцева" Минздрава РФ. Известно, то на проект выделили 12 млн рублей.

Планируется, что до конца года с помощью соответствующей разработки расшифруют 700 полных геномов.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 35 тысяч человек.

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