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Петербургская компания разработала тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса
Сегодня, 11:13
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Петербургская компания разработала тест-систему для секвенирования полного генома коронавируса

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В проект инвестировали 12 млн рублей.

В Петербурге компания разработала тест-систему для секвенирования полного генома COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тест-система разработана компанией Parseq Lab совместно с ФГБУ "НИИ гриппа им А.А. Смородинцева" Минздрава РФ. Известно, то на проект выделили 12 млн рублей.

Планируется, что до конца года с помощью соответствующей разработки расшифруют 700 полных геномов.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 35 тысяч человек.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, тест система, тестирование коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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