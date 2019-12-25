За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 35 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 35752 человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под наблюдением медиков находится 2104 человека. Из них 50 ― в обсерваторе, 1725 ― контактные, 329 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 2206 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пациентов с COVID-19 будут бесплатно возить на компьютерную томографию.

Фото: Piter.TV