Опубликованы телефоны для записи на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге

Пункты вакцинации работают по "плавающему" графику.

Опубликованы номера телефонов для записи на вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Номерами телефонов, в числе которых есть и мобильные, поделились 4 января в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Всего в "телефонной" таблице находится порядка 70 пунктов вакцинации, у каждого из них – свой "плавающий" график в новогодние праздники.

Власти Петербурга озвучили причину меньшей госпитализации больных коронавирусом. Накануне стало известно, что 4 января зафиксировано 690 госпитализированных против 773 неделей ранее. При этом Петербург в понедельник обошёл Москву по приросту заражений коронавирусом.

Стало известно, кого больше всего вакцинировали от коронавируса в Петербурге – это оказались медицинские работники. Вакцинация журналистов началась сегодня.

Фото: Piter.tv