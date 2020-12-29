В новогодние праздники граждане реже обращаются за помощью медиков. Это может быть опасно.

Власти Петербурга озвучили причину меньшей госпитализации больных коронавирусом. Об этом в отчете от 4 января сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Накануне стало известно, что 4 января зафиксировано 690 госпитализированных против 773 неделей ранее. Схожая тенденция наблюдалась и в другие дни – 3 января отмечено 570 госпитализированных против 916 неделю назад.

В отчете замечается, что эти показатели обусловлены длительными праздничными днями. В новогодние праздники граждане реже обращаются за помощью медиков. Это может быть опасно – в случае заражения коронавирусной инфекцией человек может чувствовать себя нормально даже при низкой насыщенности кислорода в крови и поражении легких.

Петербург в понедельник обошёл Москву по приросту заражений коронавирусом. В Петербурге выявили 3657 новых случаев коронавируса. Еще 79 человек скончались, а 1626 — выздоровели. В Москве новых случаев за сутки при этом 3591.

Фото: Piter.tv