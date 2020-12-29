Представитель Комздрава озвучила возможную причину снижения числа госпитализированных.

Зафиксировано снижение числа госпитализаций с коронавирусом в Петербурге. Об этом РИА "Новости" 4 января рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Так, за 4 января зафиксировано 690 госпитализированных против 773 неделей ранее. Схожая тенденция наблюдалась и в другие дни – 3 января отмечено 570 госпитализированных против 916 неделю назад. Представитель Комздрава озвучила возможную причину снижения числа госпитализированных. Она считает, что горожане реже обращаются за медицинской помощью, так как "не хотят проводить праздники в больнице".

Петербург в понедельник обошёл Москву по приросту заражений коронавирусом. В Петербурге выявили 3657 новых случаев коронавируса. Еще 79 человек скончались, а 1626 — выздоровели. В Москве новых случаев за сутки при этом 3591.

Фото: Piter.tv