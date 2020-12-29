За последние сутки коронавирус в Петербурге подтвердили у 3591 человека

Количество новых случаев заболевания за сутки превышает количество выздоровевших.

За последние сутки в России подтвердили 23 351 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 616 (11,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3591 новых случая коронавируса. Еще 79 человек скончались, а 1626 — выздоровели.

За сутки на COVID-19 обследовали почти 11 тыс. человек. Это в 3-4 раза меньше, чем в конце 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано.

Фото: Piter.TV