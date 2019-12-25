  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выпустили новую тест-систему на наличие суммарных антител к Covid-19
Сегодня, 16:00
89
IRINA_CHALKINA

В Петербурге выпустили новую тест-систему на наличие суммарных антител к Covid-19

0 0

Анализ теста занимает всего 55 минут.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Северной столице разработали тест-систему "SARS-CoV-2-CoronaPass". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что новая тест-система определяет суммарно антитела к коронавирусной инфекции. Анализ теста занимает всего 55 минут. Отмечается, что "SARS-CoV-2-CoronaPass"не имеет аналогов среди прочих производителей.

Согласно данным исследований, эта тест-система показала 100% отсутствие ложноположительных результатов и 98,7% чувствительность. Выборку проводили на людях, которые переболели COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1667 человек.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, тест система, тестирование коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии