В Петербурге выпустили новую тест-систему на наличие суммарных антител к Covid-19

Анализ теста занимает всего 55 минут.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Северной столице разработали тест-систему "SARS-CoV-2-CoronaPass". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что новая тест-система определяет суммарно антитела к коронавирусной инфекции. Анализ теста занимает всего 55 минут. Отмечается, что "SARS-CoV-2-CoronaPass"не имеет аналогов среди прочих производителей.

Согласно данным исследований, эта тест-система показала 100% отсутствие ложноположительных результатов и 98,7% чувствительность. Выборку проводили на людях, которые переболели COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1667 человек.

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