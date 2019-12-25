В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1667 человек

Из больниц выписали 839 человек.

За последние сутки в России подтвердили 21 608 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 571 (25,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1667 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 168. За последние сутки подтверждена смерть 439 пациентов. В Петербурге подтвердили 68 смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 18 811 человек, в том числе 839 человек в Петербурге и 131 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv