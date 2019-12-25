Число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге за сутки составило 1635

За сутки госпитализировали 82 человек.

Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки в Петербурге составило 1635. Такие данные предоставила пресс-служба Смольного. Накануне в городе официально выявили 1711 заболевших.

За 1 августа выздровел 971 человек, 7 человек скончались. В больницы поступило 82 человека, а 35, наоборот, выписали. 143 находятся в реанимации, 19 подключены к ИВЛ.

В городе продолжается постепенный рост заболевших коронавирусом. По данным на 29 июля, тогда за сутки было зафиксировано 1272 случая. В связи с этим для пациентом стали разворачивать дополнительные инфекционные койки. В корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн развернули еще 120 коек, в Городской больнице №20 (поликлиника на Ленсовета) – еще 50.

Пока власти не принимали никакие ограничительные меры. В Роспотребнадзоре призвали носить маски, однако это пока носит рекомендательный характер.

Фото: Piter.tv