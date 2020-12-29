В Петербурге продолжается вакцинация от COVID-19 сотрудников СМИ

В эту среду прививки делали в городской поликлинике № 39 Центрального района. Среди вакцинированных – выпускающий редактор Piter.tv. Он кратко рассказал о своих впечатлениях.

В Петербурге в эту среду была продолжена начавшаяся 4 января вакцинация от COVID-19 журналистов, сотрудников СМИ. Вакцинация журналистов проводится по инициативе Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России. Сегодня прививки делали в городской поликлинике № 39 Центрального района.

Всего в группу было включено 30 человек, среди них – выпускающий редактор Piter.tv и Delovoe.tv Олег Лебедев.

Всё происходило в поликлиническом отделении на Малой Конюшенной, д.2. Вакцинация была организована четко. Сначала – заполнение необходимых анкет, других документов. Затем – обязательный, неформальный медосмотр терапевта. Потом, собственно, прививка. Она, по мнению нашего выпускающего редактора, мало чем отличается от многих других ей подобных, которых было немало в жизни каждого человека.

Всего в Центральном районе, как сообщила Piter.tv, пресс-секретарь его администрации Наталья Чачина, вакцинация от коронавируса проводится в трех пунктах. До Нового года было сделано около 100 прививок, прежде всего, врачам, педагогам. Запасы вакцины на начало года составляли 600 доз.

По словам заведующей поликлиническим отделением Ольги Гензик, вакцинация в этом пункте проводится второй день. В разговоре с Piter.tv, доктор напомнила, что после первого этапа вакцинации нужно обязательно продолжать носить медицинские маски. Соблюдать другие противоэпидемические правила. И – обязательно, через 21 день – пройти второй этап. Такова принципиальная особенность вакцинации "Спутником V"

Все прошло хорошо. На высоком уровне, как я, собственно, и ожидал. Уже дома, чувствую себя хорошо. Температуру не измерял. По одной простой, банальной причине – она нормальная, я знаю, когда поднимается – рассказал Олег Лебедев.

Отметим: он принадлежит в категории людей так называемого "среднего возраста". По международной классификации, это 45-59 лет.

Он, как и все другие представители петербургских СМИ, получил памятку. В ней, в частности, есть правила поведения после вакцинации "Спутником V". Так, после прививки трое суток нельзя употреблять алкоголь, мочить место инъекции. Ненужные и чрезмерные физические нагрузки.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки.

Фото: Piter.tv