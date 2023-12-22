На улице Коллонтай произошел пожар на балконе

Тушить пламя прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 15:02 пожар был локализован.

В Невском районе сегодня, 2 мая, произошел пожар. На улице Коллонтай в доме № 7 вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:44. В жилом здании на 12-м этаже на общем балконе происходило горение на площади два квадратных метра.

Тушить пламя прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 15:02 пожар был локализован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Глазурной улице вспыхнул подвал в офисном здании.

Фото: Piter.tv