Петербуржцы потратили более миллиарда рублей на коронавирусные тесты

Со следующего года тесты хотят включить в полис.

Горожанам, у которых нет направления от врача, приходится обращаться в частные клиники, чтобы сдать тест на COVID-19. Издание "Невские Новости" посчитало, сколько денег потратили петербуржцы на тесты за полгода.

Пока что обследование горожан по желанию не является страховым случаем и потому не может быть оплачено за счет ОМС. Однако со следующего года тесты планируют включить в полис. В ином случае решение о назначении тестирования принимает лечащий врач, исходя из клинической картины и эпидемиологического анамнеза. Медики отдают приоритет трем группам риска: вернувшимся из-за границы, контактировавшие с больными и имеющие симптомы, а также медицинские работники; граждане старше 65 лет с симптомами ОРВИ и медицинские работники, имеющие риск инфицирования, но без симптомов. На третьем месте дети, находящиеся в организованных коллективах, в которых выявили три и более случаев КОВИД.

Учитывая разную стоимость на тесты, получается, что с марта по ноябрь горожане потратили в "Хеликсе" в среднем около 800 миллионов рублей. По приблизительным подсчетам, в "Гемотесте" было потрачено более 108 миллионов 708 тысяч рублей. Лаборатория "Инвитро" данные решила не предоставлять.

Таким образом, тестирование на коронавирус петербуржцам обошлось минимум в миллиард рублей.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 33 тысячи человек.

Фото: Piter.TV