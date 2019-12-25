За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 33 тысячи человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 32994 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2753 человека. Из них 66 человек ― в обсерваторе, 2118 ― контактные, 569 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 1182 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор проверит компании Петербурга, где сотрудники заболели коронавирусом.

Фото: Piter.TV