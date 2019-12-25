Роспотребнадзор проверит компании Петербурга, где сотрудники заболели коронавирусом

По предварительной информации, проверят 1500 организаций.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора проверят петербургские компании, где был зафиксирован всплеск заболевших COVID-19, сообщила "Фонтанка".

Итоги проверки покажут, как руководство предприятий придерживается профилактических мер и соблюдаются ли санитарные правила. По предварительной информации, в рейдах будут участвовать 200 сотрудников ведомства. Проверить должна порядка 1500 организаций.

Ранее мы писали, что в Выборге прошел рейд по заведениям общепита.

Фото носит иллюстративный характер: администрация МО "Выборгский район"