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Роспотребнадзор проверит компании Петербурга, где сотрудники заболели коронавирусом
Сегодня, 21:43
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smirenny

Роспотребнадзор проверит компании Петербурга, где сотрудники заболели коронавирусом

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По предварительной информации, проверят 1500 организаций.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора проверят петербургские компании, где был зафиксирован всплеск заболевших COVID-19, сообщила "Фонтанка".

Итоги проверки покажут, как руководство предприятий придерживается профилактических мер и соблюдаются ли санитарные правила. По предварительной информации, в рейдах будут участвовать 200 сотрудников ведомства. Проверить должна порядка 1500 организаций.

Ранее мы писали, что в Выборге прошел рейд по заведениям общепита.

Фото носит иллюстративный характер: администрация МО "Выборгский район"

Теги: коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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