В Выборге прошел рейд по заведениям общепита

Не во всех заведениях выполнялись требования по противоэпидемическим мероприятиям.

19 ноября специалисты районной администрации, правительства Ленинградской области совместно с представителями полиции провели рейд по точкам общественного питания, расположенным на территории рядом с железнодорожным вокзалом.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в результате рейда, был составлен 1 протокол об административном правонарушении и выписаны 2 определения. Не во всех заведениях выполнялись требования по противоэпидемическим мероприятиям.

Отметим, сотрудники районной администрации совместно с представителями правительства области ежедневно проводят рейды по соблюдению санитарных требований на объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация провела консультации по решению детских проблем.

Фото: администрация МО "Выборгский район"