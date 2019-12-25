Районная администрация провела консультации по решению детских проблем

В рамках Единого родительского дня ответы на самые актуальные вопросы дали сотрудники УМВД России, специалисты органов опеки и попечительства, центра социальной защиты населения, комитета образования, психологи.

19 ноября в Выборге прошел Единый родительский день. В администрации МО "Выборгский район" работала "горячая линия" по вопросам безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, на телефонные звонки отвечали сотрудники УМВД России, специалисты органов опеки и попечительства, центра социальной защиты населения, комитета образования, психологи. Так, например, от жителей дома, расположенного вблизи одной из школ города, поступила информация о курении подростков.

По данному обращению приняли решение приблизить маршруты полицейского патрулирования к указанному адресу. Также было решено охватить и другие школы города, чтобы выявить подростков, употребляющих табачные изделия, и провести с ними профилактические беседы.

Единый родительский день в Выборгском районе проводится дважды в год. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение грамотности родителей, педагогов и других лиц, осуществляющих деятельность с участием несовершеннолетних, а также организацию эффективного взаимодействия администраций образовательных организаций с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее мы написали о том, что в Выборге наградили участников акции #МыВместе.

Фото: администрация МО "Выборгский район"