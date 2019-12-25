В Выборге наградили участников акции #МыВместе

Девять жителей Выборгского района отмечены памятными медалями.

13 ноября в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" состоялась церемония награждения особо отличившихся участников акции взаимопомощи в рамках проекта "#МыВместе". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Девять жителей Выборгского района отмечены памятными медалями "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и грамотами Президента Российской Федерации.

Выборгские волонтеры доставляли продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства.

Напомним, акция стартовала в марте 2020 года. Цель – организация поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников, а также людей, находящихся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметил начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Бабенко, работа в рамках акции #МыВместе укрепила веру в человечность и добро. Она показала, что в сложной ситуации люди объединяются, помогают друг другу, тем, кто в этом особенно нуждается. Сегодня это крайне важно в непростых условиях пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщили о том, что в "красной" зоне введены новые ограничения.

Фото: администрация МО "Выборгский район"