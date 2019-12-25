В "красной" зоне введены новые ограничения

Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области 13 ноября подписал постановление, которое корректирует принятые ранее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Согласно постановлению, дети, по заявлению родителей, могут не посещать детский сад, при этом родительская плата за дни непосещения государственных и муниципальных детсадов не взимается.

Плановая помощь в стационарах допускается лишь в тех случаях, когда отсрочка лечения может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний.

В красной зоне они будут оказывать только экстренную помощь (острые заболевания, обострения хронических заболеваний, травмы и прочие случаи, когда отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью), а также помощь по профилю "акушерство и гинекология" и в части стоматологических услуг.

Проведение праздничных банкетов ограничено количеством 18 человек в общественных местах и предприятиях общественного питания.

С 23 часов до 6 часов утра деятельность кафе и ресторанов возможна только по доставке еды или покупке навынос.

В остальное время все предприятия общепита должны соблюдать требования расстояния в 1,5 метра между столами и условия обработки посуды. В "красной" зоне также действует ограничение по заполняемости — до 50% посадочных мест.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Советский проверили соблюдение санитарных требований.

Фото: znak.com