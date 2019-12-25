В поселке Советский проверили соблюдение санитарных требований

Местные объекты торговли ответственно относятся к выполнению необходимых профилактических требований.

12 ноября представители правительства Ленинградской области, администраций Выборгского района и Советского городского поселения проверили соблюдение масочного режима в поселке Советский. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, санитарные требования проверили в автобусах и торговых точках.

В ходе рейда выявлено, что местные объекты торговли ответственно относятся к выполнению необходимых профилактических требований: размещена информация о противоэпидемиологических мерах, в наличии индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства. Общественный транспорт перед выходом на линию проходит дезинфекцию. Обрабатываются в контактные поверхности, которых пассажиры касаются руками.

Как правило, у всех пассажиров имелись маски, но не все ими пользовались до момента проверки.

Отметим, что рейды будут проводиться регулярно.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в Выборге.\

Фото: администрация МО "Выборсгкий район"