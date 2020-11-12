Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в Выборге

Были проверены небольшие магазины и парикмахерские.

11 ноября в Выборге органы исполнительной власти Ленобласти совместно с органами местного самоуправления вышли на профилактический рейд, чтобы проверить соблюдение санитарных требований. Было проверено 11 объектов розничной торговли и бытового обслуживания.

Очень много поступает жалоб в отношении сетевых магазинов в том числе и "Доброцен", так как работники без масок или в неправильно надетых масках. Мы сегодня выявили одного гражданина, который неправильно надел маску. В магазине сотрудники были сегодня в масках. Лариса Скрылёва, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленбласти.

Как отметила Лариса Скрылёва, остальные мелкие магазины и парикмахерские соблюдают санитарные нормы. Персонал носит маски, на входе есть антисептики, ведутся журналы термометрии.

В ходе рейда были также проведены разъяснительные беседы с сотрудниками проверяемых объектов, а также с посетителями.

