Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI.

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании. Об этом сообщили журналисты из местного издания El Mundo. Они рассказали, что демонстрацию организовали сторонники независимости региона. Они протестуют против посещения Каталонии Филиппа VI.

Участники акции подожгли автомобильные покрышки на железнодорожных линиях, соединяющих Барселону с городами Жирона и Фигерас. Это нарушило движение между населенными пунктами. Около 200 человек планируют выйти на улицы. Они встанут около монастыря Поблет, который хочет посетить монарх.

Напомним, что королевская семья посещает все автономные сообщества Испании. Таким образом они поддерживают местное население в кризисное время, вызванное коронавирусом.

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Фото: Twitter/ANC England