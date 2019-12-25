Марк Маркес отделался травмой правой плечевой кости.

Испанский гонщик упал с мотоцикла на скорости 160 километров . Об этом сообщили представители MotoGP. Они опубликовали в собственном Twitter-аккаунте момент, на котором пилот команды Repsol Honda Team Марк Маркес попадает в аварию во время этапа Гран-при MotoGP в Испании. Очевидцы заметили, что мужчине удалось выжить.

В Motosport объяснили, что Марк Маркес вылетел с трассы и получил перелом правой плечевой кости. Гонщику будет проведена операция. на данный момент специалисты не могут сказать, сможет ли спортсмен принимать участие в этапах Гран-при в дальнейшем.

Маркес является шестикратным чемпионом MotoGP. Он участвовал во всех гонках турнира с 2011 года.

Напомним, что победа в Гран-при Испании отдана гонщику Yamaha SRT Фабио Куартараро. Второе и третье места заняли Маверик Виньялес из Yamaha и Андреа Довициозо из Ducati.

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