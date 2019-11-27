Видео: стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник

По последней информации, гонщик остался без машины. Ее забрали правоохранители.

Стритрейсер Максима Глухих, известный под псевдонимом "Борщ" опубликовал видео, на котором он влетает в отбойник из-за того, что не вписался в поворот. Гонщик считает, что это случилось из-за мокрой дороги.

В результате столкновения стилизованная "Субару" пострадала несильно. Самого водителя, похоже, неудача вовсе не расстроила.

По информации "78.ru", накануне стритрейсера задержали из-за плохочитаемых номеров. На видео видно, что они закрашены белой краской.

Напоминаем, что такое поведение на дороге может быть опасно для жизни и здоровья.

Ранее водитель извинился перед горожанами и полицейскими за дрифт на Загородном.

Видео: Borsh Story / YouTube