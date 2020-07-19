Водитель извинился перед горожанами и полицейскими за дрифт на Загородном

Обошлось без аварий, однако маневр создал опасную ситуацию для участников дорожного движения.

Полицейские задержали водителя, который устроил дрифт на Загородном проспекте. Мужчина принес свои извинения жителям и гостям города, а также полицейским. Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Водитель устроил представление на "Мерседесе" утром 17-го июля. Через несколько минут 21-летнего молодого человека задержали. Проверка показала, что мужчина был трезв.

Правоохранители составили в отношении нарушителя 4 административных протокола. Он поехал на "красный", нарушил правила обгона и маневрирования, двигался по встречному направлению на дороге с односторонним движением. Это предполагается лишения прав на длительный срок. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дело.

Дрифт в центре Петербурга попал на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО