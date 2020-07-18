Опасный дрифт на Пяти углах в Петербурге попал на видео

Момент маневра попал на камеры наблюдения.

Момент, когда неизвестный водитель создал опасную дорожную ситуацию в Петербурге, попал на видео. Как стало известно Piter.tv, накануне вечером на перекрестке Пяти углов в центре Петербурге иномарка резко развернулась, выполнив "дрифт". Момент маневра попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении.

На кадрах видео можно заметить, как автомобиль Mercedes быстро развернулся на перекрестке.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка врезалась в лося на Пулковском шоссе. До этого эксперт объяснил, что делать, если под колеса машины выбежал лось.

Видео: Piter.tv