Опасный дрифт на Пяти углах в Петербурге попал на видео

Момент, когда неизвестный водитель создал опасную дорожную ситуацию в Петербурге, попал на видео. Как стало известно Piter.tv, накануне вечером на перекрестке Пяти углов в центре Петербурге иномарка резко развернулась, выполнив "дрифт". Момент маневра попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении.
На кадрах видео можно заметить, как автомобиль Mercedes быстро развернулся на перекрестке.
Ранее мы сообщали о том, что иномарка врезалась в лося на Пулковском шоссе. До этого эксперт объяснил, что делать, если под колеса машины выбежал лось.
Видео: Piter.tv
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