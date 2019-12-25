Эксперт объяснил, что делать, если под колеса машины выбежал лось

В первую очередь, животному нельзя сигналить.

Специалист посоветовал, как вести себя водителям в случае встречи на трассе сохатого "попутчика".

Как рассказал каналу "Санкт-Петербург" кандидат биологических наук Павел Глазков, сначала необходимо затормозить, огибая животное сзади. Они не меняют траекторию движения, поэтому объезжать их со стороны головы не нужно – это может привести к смерти животного. Лосям также не следует сигналить – это может его спровоцировать броситься на автомобиль или остановиться от страха.

Эксперт пояснил, что лоси выходят на дороги из-за процесса естественной миграции, который может проходить в течение года, но у миграции есть и свои пики. Активность животных начинается в мае – самки отгоняют от себя лосей-"подростков", а они начинают бегать по лесу, выбегая к дорогам.

Усложняет ситуацию увеличение количества дорог и числа полос. Глазков отметил, что два ряда движения животное еще может быстро перескочить, то на более крупных трассах это значительно сложнее.

Ранее мы показали, как очевидцы засняли лосей в Янино и во Всеволожском районе Ленобласти. А вот как в Тихвине маленький лосенок пришел на водопой. Плескающееся в реке животное заснял местный житель.

Фото: Piter.tv