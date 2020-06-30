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По дорогам Всеволожска промчался лось

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Животное заметили ночью.

В ночь на вторник, 30 июня, на проспекте Грибоедова во Всеволожске пробежал молодой лось. Кадры запечатлел видеорегистратор проезжавшего по улице водителя: мужчина поделился съемкой в сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Судя по кадрам, животное было сильно напугано, пробегая вдоль обочины в поисках привычной лесной местности. Позже лось скрылся из виду в неизвестном направлении. Другие свидетели ночной пробежки пока не объявились.

Ранее мы рассказали о том, что  в выходные лосенок решил спастись от жары в Тихвинке.

Видео: ВКонтакте / /id480712950

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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