По дорогам Всеволожска промчался лось

Животное заметили ночью.

В ночь на вторник, 30 июня, на проспекте Грибоедова во Всеволожске пробежал молодой лось. Кадры запечатлел видеорегистратор проезжавшего по улице водителя: мужчина поделился съемкой в сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Судя по кадрам, животное было сильно напугано, пробегая вдоль обочины в поисках привычной лесной местности. Позже лось скрылся из виду в неизвестном направлении. Другие свидетели ночной пробежки пока не объявились.

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Видео: ВКонтакте / /id480712950