В выходные лосенок решил спастись от жары в Тихвинке

Плескающееся в реке животное заснял местный житель.

В воскресенье, 28 июня, житель Тихвинского района встретился с молодым лосем, прогуливаясь у реки Тихвинки. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Я ОЧЕВИДЕЦ (Тихвин и соседи).

Сохатый с удовольствием принимал водные процедуры и не подозревал, что находится под прицелом камеры Однако, увидев, что он не один, лосенок смутился и поспешил ретироваться обратно в лес.

Ранее мы рассказали о том, что лось выбежал на оживленный пляж в Пушкине.

Видео: ВКонтакте / id385100680