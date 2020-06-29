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Вчера, 22:54
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smirenny
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Лось выбежал на оживленный пляж в Пушкине

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Сохатый выбрался из воды и убежал в сторону леса.

В понедельник, 29 июня, петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с пляжа в Пушкине: там заметили лося. 

На кадрах видно, как сохатый выбирается из воды и убегает по пляжу к лесу. По всей видимости, животное решило освежиться в жаркий день. 

К сожалению, закончилось всё очень печально. Лосиха погибла. Испугалась людей, сиганула через забор с кольями, распорола брюхо...Спасти не смогли. Она не купалась с людьми,просто переплыла с другого берега. (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.)

рассказала в комментариях очевидица. 

Ранее мы писали, что в Лужском районе сбили двух лисят.

Видео: "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: лось выбежал на пляж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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