Лось выбежал на оживленный пляж в Пушкине

Сохатый выбрался из воды и убежал в сторону леса.

В понедельник, 29 июня, петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с пляжа в Пушкине: там заметили лося.

На кадрах видно, как сохатый выбирается из воды и убегает по пляжу к лесу. По всей видимости, животное решило освежиться в жаркий день.

К сожалению, закончилось всё очень печально. Лосиха погибла. Испугалась людей, сиганула через забор с кольями, распорола брюхо...Спасти не смогли. Она не купалась с людьми,просто переплыла с другого берега. (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.) рассказала в комментариях очевидица.

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