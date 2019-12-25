Между протестующими каталонцами и полицией произошли столкновения

Известно, как минимум, об одном задержании сторонника независимости Каталонии.

Между протестующими каталонцами, выступающими за автономию, и полицией произошли столкновения. Инцидент произошёл недалеко от монастыря Поблет. В понедельник его посетили король Испании Фелипе VI и королева Летисия.

Протестующие собрались в муниципалитете Эсплуга-де-Франколи, что в трех километрах от монастыря. После они пошли к нему колонной, выкрикивая лозунг "У Каталонии нет короля". Когда несколько десятков митингующих попытались пройти непосредственно к монастырю, то начались столкновения с полицейскими, охраняющими объект.

Видео столкновений и протестов появилось в социальных сетях. Известно, как минимум, об одном задержании сторонника независимости Каталонии.

Ранее мы писали, что участники акции подожгли автомобильные покрышки на железнодорожных линиях, соединяющих Барселону с городами Жирона и Фигерас. Это нарушило движение между населенными пунктами. Около 200 человек планируют выйти на улицы. Они встанут около монастыря Поблет, который хочет посетить монарх. Напомним, что королевская семья посещает все автономные сообщества Испании. Таким образом они поддерживают местное население в кризисное время, вызванное коронавирусом.

Фото: Twitter/ANC England, elmundo.es, europapress.es