Ранее законопроект о новых ограничениях в отношении "Северного потока-2" внесли на рассмотрение в Сенат США.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что власти Германии пригрозили штрафовать США за санкции в отношении "Северного потока-2". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы комитета немецкого правительства.

Главы комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст заявил, что в случае, если Вашингтон пойдет на новые ограничения в отношении "Северного потока-2", то это будет означать нарушение суверенитета Германии.

Стоит отметить, что Сенат США уже внес на рассмотрение законопроект об ограничениях в отношении "Северного потока-2".

Ранее мы сообщали о том, что ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля.

Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube