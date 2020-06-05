ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля

Главы МИД ЕС захотели продлить запрет на въезд и выезд из ЕС еще на две недели.

Евросоюз начнет открывать внешние границы в начале июля. Об этом заявила во время пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон. До этого чиновница участвовала в видеоконференции с главами стран-участниц ЕС.

Йохансон рассказала, что государства готовы к поэтапному открытию государственных границ. В первую очередь речь идет о необязательных поездках в третьи страны с начала июля. Действующие ограничения заканчиваются 15 июня. Однако большинство министров высказалось за продление срока запрет еще на две недели.

Многие страны поддержали продление ограничений на внешних границах на две недели. Они также поддержали скоординированный подход, выработку ясных критериев Ильва Йохансон, еврокомиссар по внутренним делам ЕС

Еврокомиссар отметила, что в ходе обсуждений не обошлось без противоречий. Йохансон добавила, что общение с главами МИД ЕС продолжится до принятия окончательного постановления.

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Видео: Youtube/ Al Jazeera English