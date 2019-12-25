Захарова прокомментировала решение ЕС продлить санкции против Сирии

Россия разочарована решением ЕС продлить санкции против Дамаска до 1 июня 2021 года.

Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза продлить санкции против Сирии. Официальный представитель российского МИД заявила, что РФ разочарована в том, что ЕС принял аналогичное решение с США о продлении ограничительных мер против Сирийского государства.

Вызывает разочарование, что в конце мая вслед за США Евросоюз принял решение о продлении односторонних санкций против Сирии Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница рассказала, что подобные рестрикции не только усугубляют экономику Сирии, но и негативно сказываются на обеспечении жителей страны жизненно важными лекарствами, медицинском оборудовании и предоставлении гуманитарной помощи.

Напомним, что Совет ЕС 25 мая продлил санкции против Сирии. Ограничения будут действовать до 1 июня 2021 года. Впервые они были введены в 2011 году. Меры воздействия подразумевают запрет на импорт нефти из Дамаска, а также запрет поставок в Сирию готового топлива и нефтепродуктов. В санкционный список ЕС внесены 273 человека и 70 местных организаций.

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