Захарова добавила, что именно из Германии было больше всего хакерских атак на РФ за последний год.

В МИДе назвали чушью в хакерских атаках на Бундестаг. Заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она рассказала, что часто звучат заявления о том, что кроме Москвы никто подобной атаки совершить не мог.

Это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она попросила Берлин предъявить доказательства, если таковые имеются. Также Захарова добавила, что именно из Германии было больше всего хакерских атак на РФ за последний год. Москва отправила 75 запросов по инцидентам, но ответы получила только на семь.

Ранее Захарова ответила на слова о "причастности" России к протестам в США.

Видео: ВК/МИД России