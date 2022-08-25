В Германии опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

Немецкие СМИ рассказали о том, что Киев хочет получить от Берлина в качестве военной помощи.

Немецкий таблоид Bild опубликовал список вооружений, которые киевский режим хочет получить от Берлина. В иностранном издании говорится о том, что в перечень попали средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о четырех пусковых установках SLM IRIS-T, двух тысячах ракет для систем IRIS-T, двухстах тысячах 40-миллиметровых патронов, защищенных от мин тысяче машин, двухстах гусеничных машинах, 30 противоминных катков, двух или трех десятках машин разминирования WiSENT и 200 внедорожниках внедорожников, тысяче систем радиоэлектронной борьбы и 200 радарах.

Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро. публикация в ФРГ

В СМИ напомнили, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия Вооруженным силам Украины. На минувшей неделе официальный представитель кабинета министров Германии Штефан Корнелиус заявил, что власти ведут переговоры с американской администрацией о приобретении систем противоракетных систем Patriot для их передачи ВСУ.

Меркель напомнила об отказе Трампа жать ей руку.

Фото: pxhere.com