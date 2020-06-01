США, по её мнению, прибегают при помощи CNN к грязным манипуляциям.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на слова о "причастности" России к протестам в США. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, Вашингтон делает роковую ошибку, обвиняя Россию во всём, что не нравится власти Штатов. Захарова рассказала, что Америка и ранее проводила подобную информационную политику, убеждая граждан в том, что в проблемах США виновата Россия.

Сейчас, по словам представителя МИД РФ, США допускает ту же ошибку, прибегая при помощи CNN к грязным манипуляциям — например, фейковым заявлениям.

Ранее мы писали, что Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News со ссылкой на телеэфир канала CNN. С заявлением для зрителей выступила бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia