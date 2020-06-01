Экс-советник бывшего президента США заявила о возможной причастности Москвы к бунту.

Россию заподозрили в причастности к беспорядкам в США. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News со ссылкой на телеэфир канала CNN. С заявлением для зрителей выступила бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

Экс-чиновница считает, что а акциях протеста в Америке принимают участие как местные мирные жители, так и экстремально настроенные граждане. Райс утверждает, что Москва "действует по своему привычному плану".

Не удивлюсь, если русские подстрекают обе стороны при помощи соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что Москва каким-либо образом спонсирует их в той или иной форме Сьюзан Райс, экс-советник Барака Обамы по национальной безопасности

Экс-чиновница добавила, что делает выводы исходя из собственного опыта, а сводку от разведывательного сообщества она не получала. Напомним, что 30 мая ещ один эксперт в эфире CNN предположил, что существует "русский след" в беспорядках в США. Он заявил, что в бунте принимают участие "русские агенты" или "группировка белого превосходства".

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Видео: Twitter/ Saagar Enjeti