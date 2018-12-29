На продление Софийской улицы потребуется 2 миллиарда рублей

Уже ведутся подготовительные работы.

В конце прошлого года СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключила контракт с АО "Буер". Согласно договору, Софийская улица будет продолжена до Московского шоссе и промышленной зоны "Металлострой". Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Новый участок дороги протяженностью более двух километров будет идти от пересечения с Колпинским шоссе до Заводского проспекта в городе Колпино. На данные работы требуется 2 168 000 000 рублей.

Сейчас ведутся подготовительные работы и разработка рабочей документации.

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