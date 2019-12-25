Путин подписал указ о запрете избираться причастным к экстремизму

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

В пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, руководители и учредители организаций, признанных террористическими и экстремистскими в РФ, не могут избираться в течение пяти лет со дня признания сообщества таковым. Люди причастные к таким организациям не смогут избираться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации организаций.

Причастными к экстремистским организациям будут считать тех, кто делал заявление в поддержку организации или отдельного ее мероприятия (в том числе в Интернете), перечислял деньги организации или отдельному ее мероприятию, оказывал организационно-методическую, имущественную и консультативную помощь организации или отдельному ее мероприятию.

Устанавливать причастность будут через суд. Закон не распространяется на выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Ограничения не коснутся тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее мы сообщали, что Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий избираться причастны к экстремизму

Фото: сайт президента РФ