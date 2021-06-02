Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий избираться причастны к экстремизму

Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий участвовать в выборах всех уровней причастным к деятельности экстремистских организаций. Руководители и учредители таких организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ.
А вот члены и связанные с деятельностью экстремистских организаций лица не смогут участвовать в выборах всех уровней в течение трех лет. Причастными к деятельности экстремистских организаций будут считаться те, кто выступал в поддержку или отдельного мероприятия сообщества (даже в Сети), перечислял деньги или оказывал имущественную, организационно-методическую и консультативную помощь организации или отдельному мероприятию.
Причастность будут устанавливать в суде.
Распространяться этот закон не будет на выборы, назначенные до вступления его в силу.
Видео: Совет Федерации
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