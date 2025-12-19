Полиция с повторной проверкой вернулась в распределительный центр "Перекрёстка" в Петербурге

Рейды по магазинам и складам сети продолжаются после убийства покупателя охранником.

Полиция Петербурга проводит повторную проверку главного распределительного центра X5 Retail Group (управляющая компания сети "Перекрёсток"). Это часть масштабных рейдов, начатых после смертельного инцидента с покупателем в одном из магазинов, сообщает портал 78.ru.

Днём ранее, 23 января, в этом же центре были проверены более 200 сотрудников. Из 66 иностранных граждан у 37 были выявлены нарушения миграционного законодательства. Все они были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Проверки всей сети "Перекрёсток" в Петербурге и области начались после трагического происшествия в "Сити Молле" 20 января, где в ходе конфликта охранники избили 24-летнего покупателя, который позднее скончался. Следственный комитет квалифицировал его смерть как убийство, совершённое группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Накануне МВД проверило более 1,3 тысячи сотрудников сети по всему городу, включая 631 иностранца, 580 из которых были доставлены в отделы для проверки документов. Также были проверены 89 автомобилей сети, составлено 8 административных протоколов за нарушения ПДД.

По делу об убийстве задержаны двое "неофициальных охранников", участвовавших в драке. Третий подозреваемый скрылся и объявлен в розыск. В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения.

Фото: Piter.TV