В петербургских магазинах "Перекрёсток" проходят полицейские проверки после смерти молодого человека в ТЦ "Сити молл"

Правоохранительные органы Петербурга проводят массовые проверки магазинов сети "Перекрёсток", которые продлятся всю ближайшую неделю. Основная цель проверок заключается в выявлении нарушений миграционных законов и трудового законодательства, сообщила редакция 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Поводом для начала контрольных мероприятий стала трагедия, произошедшая 21 января, когда 23-летний мужчина погиб в результате неправомерных действий сотрудника охраны магазина "Перекрёсток" в торговом центре "Сити Молл". В настоящее время в городе функционирует более сотни магазинов данной сети. Первые проверки стартовали утром с торгового комплекса "Родео Драйв", расположенного на проспекте Культуры.

Ранее сообщалось, что аналогичные проверки проводились в распределительном центре магазина группы X5 Retail Group после резонансного случая гибели молодого человека при попытке задержания охраной. Тогда проверяющие выявили нарушения миграционного режима у 37-и из 200 проверенных граждан, значительная часть которых оказалась иностранцами. Помимо этого, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено восемь случаев несоблюдения правил дорожного движения автомобилями, находящимися в собственности сети супермаркетов.

Напомним, что инцидент произошёл вечером 21 января, когда молодой человек попытался украсть товар в одном из магазинов "Перекрёсток". Охрана попыталась задержать правонарушителя, однако он оказал активное сопротивление, угрожая сотрудникам газового пистолета. В процессе задержания пострадавший получил травму головы, после чего был госпитализирован в тяжёлом состоянии и позднее скончался в медицинском учреждении.

Ранее мы сообщили о том, что смерть мужчины в "Сити Молле" признали убийством.

Фото: Piter.TV