Петербургская полиция провела проверку мигрантов в распределительном центре крупной торговой сети

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга провели масштабную проверку крупного логистического центра известной розничной сети. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, целью оперативно-профилактической операции стало выявление возможных нарушений миграционного законодательства, трудового права и условий проживания приезжих работников.

В мероприятии приняли участие представители специализированного полка полиции, подразделения по вопросам миграции, специалисты-кинологи, сотрудники дорожной инспекции, уголовного розыска, а также отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Соответствующую информацию распространило управление внутренних дел города и региона.

В результате проведенного рейда были осмотрены условия труда и проживания более двухсот сотрудников предприятия, среди которых оказалось 66 иностранных граждан. Все иностранцы доставлены в отделения полиции для дополнительной проверки документов. Установлено, что 37 из них находились в городе незаконно либо имели нарушения визовых режимов и требований регистрации.

Кроме того, сотрудниками Государственной автомобильной инспекции осмотрено 89 транспортных средств, по итогам осмотра составлено 8 административных протоколов.

Согласно сообщению управления МВД, подобные мероприятия имеют систематический характер и являются частью комплекса мер, направленных на обеспечение правопорядка и минимизацию преступности в Петербурге и Ленобласти.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти