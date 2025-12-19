Суд арестовал охранников после гибели юноши в петербургском ТЦ

Охрану "Сити Молла" отправили в СИЗО по делу об убийстве

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения двум охранникам, обвиняемым в убийстве посетителя торгового центра. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу до конца марта. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Мамрико Читанавы, а также Исмаила Гатиева. Оба мужчины обвиняются по пункту "ж" части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд постановил избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест установлен на срок до 21 марта. Следствием установлено, что инцидент произошел на первом этаже торгового центра "Сити Молл". Сотрудники охраны заподозрили молодого посетителя в хищении товара, после чего попытались удержать его.

Во время конфликта юноша оказал сопротивление. После потасовки он был передан медикам без признаков жизни. Позднее пострадавшего доставили в реанимацию, где врачи констатировали смерть.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, преступление было совершено 21 января. Погибший поссорился с охранниками, его поймали по подозрению в краже, и он распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга