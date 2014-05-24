Назван перекресток с рекордным числом нарушений в Петербурге

Лидером оказалось пересечение двух магистралей в Купчино.

В Петербурге подвели итоги работы комплексов фотовидеофиксации за 2025 год. Специалисты "Ростелекома" проанализировали данные с 730 устройств и выявили улицы, где водители чаще всего игнорируют правила дорожного движения.

Абсолютным лидером по количеству зафиксированных правонарушений стал перекресток проспекта Славы и Бухарестской улицы. Там камеры сработали 24 тысячи раз. Второе место заняло пересечение Парашютной улицы и дороги в Каменку с показателем около 23,5 тысячи нарушений. Замыкает тройку антирейтинга перекресток Боровой улицы и набережной Обводного канала, где комплексы зафиксировали более 15 тысяч эпизодов.

В компании уточнили, что из общего количества камер 140 следят за проездом перекрестков, 9 установлены на нерегулируемых пешеходных переходах, а основная масса устройств (590 штук) контролирует скоростной режим и опасные маневры. На перекрестках водители чаще всего пересекают стоп-линию или проезжают на запрещающий сигнал светофора. На прямых участках самым популярным нарушением остается превышение скорости.

Рекордсменом по числу превышений стала набережная Макарова, где камеры за год зафиксировали более 210 тысяч случаев. Далее следует Народная улица у путепровода "Нева" (свыше 100 тысяч) и участок Обводного канала возле пересечения с Нефтяной дорогой (около 80 тысяч).

Программа установки камер реализуется в городе с 2021 года. За это время общая аварийность на дорогах снизилась почти на 30 процентов, а число пострадавших сократилось примерно на треть. Только за прошлый год количество ДТП в Петербурге уменьшилось более чем на 12 процентов, примерно на столько же снизилось и число раненых в авариях, сообщили в компании, ссылаясь на статистику ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на услуги шиномонтажа в Петербурге резко вырос к зиме.

Фото: Piter.TV