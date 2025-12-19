  1. Главная
Девятиклассницу задержали за применение "перцовки" в автобусе на Просвещения
Сегодня, 9:54
По словам мужчины, им было сделано замечание школьнице.

Полицейские задержали 16-летнюю девушку, распылившую баллончик в салоне автобуса. Она помещена в изолятор. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 18 января на пересечении проспекта Просвещения с улицей Демьяна Бедного в автобусе №121 произошло нападение на 60-летнего пенсионера. По словам мужчины, им было сделано замечание школьнице. На это девочка отреагировала агрессивно и распылила в потерпевшего содержимое перцового баллончика. 

Злоумышленницей оказалась девятиклассница, ее поймали на Гражданском проспекте и вместе с матерью доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

