На трассе "Нарва" около деревни Гомонтово 39-летний водитель врезался в дерево и погиб

В результате ДТП водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по смертельному ДТП в Волосовском районе Ленобласти.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 декабря в 19:25 в полицию поступило сообщение о ДТП на 78 км автодороги "Нарва", около деревни Гомонтово. По предварительной информации, 39-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь в сторону деревни Зимитицы, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения, с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее в отношении пьяного петербуржца на Volvo возбудили два уголовных дела.

Фото: Piter.tv