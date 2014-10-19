В отношении пьяного петербуржца на Volvo возбудили два уголовных дела

За повторное пьяное вождение и за наезд на сотрудника полиции.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении пьяного водителя Volvo, который наехал на сотрудника МВД в Приморском районе Петербурга.

Накануне в Приморском районе пьяный 44-летний водитель Volvo, пытаясь скрыться от полицейских, совершил наезд на сотрудника МВД. В итоге злоумышленник был задержан с применением табельного оружия и доставлен в отдел полиции. Пострадавший полицейский с переломами обеих ног госпитализирован в больницу.

Ранее водитель иномарки уже задерживался за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, по факту наезда на сотрудника полиции в отношении водителя Volvo возбуждено также уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Водитель электросамоката предстанет перед судом за сбитую на тротуаре петербурженку.

Видео: МВД