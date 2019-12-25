Водитель электросамоката предстанет перед судом за сбитую на тротуаре петербурженку

Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следователей, обвиняемый вечером 16 мая 2024 года сбил на электросамокате 33-летнюю петербурженку, которая шла по тротуару вблизи дома 13 по Московскому шоссе.

Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге завершился сезон электросамокатов.

Фото: прокуратура СПб